Президент «Урала»: «В Европе признали, что VAR – это дерьмо. Многие хотят от него отказаться»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку полузащитника Эрика Бикфалви, который пропустит финал Кубка России.

– Ну что тут сказать? Слов нет. Такой беспредел! Не отменили красную Бикфалви. Я не понимаю вообще, что происходит в нашем футболе и в нашем судействе. Но наказывать нужно не судей...

– А кого?

– Главу департамента Александра Егорова. Его надо срочно убирать! Такого беспредела в конце чемпионата я не помню... На вчерашний матч с «Локомотивом» пришло 20 тысяч зрителей. Народ не обманешь! А Москалев такое исполнил – придумал пенальти, удалил нашего парня. А потом Егоров говорит одно, а делает другое. Зачем-то до этого Еськова поставил на нашу игру с «Оренбургом». Я же просил: не назначай! Договаривались с ним. Хватит! Может, Еськов и хочет хорошо нас судить, но у него психологически не получается. А мы все на VAR ссылаемся.

– Были готовы, что его красную не отменят?

– Конечно, я был готов. А как иначе? Восемь инспекторов сидят там в одной упряжке и принимают такое решение. Великие, блин! Поддержали... Типа VAR все видит. Да в Европе все плюются от него! Там признали, что VAR – это дерьмо! Многие хотят от него отказаться!

– Разве?

– Конечно! Это же судьи так отмазываются за свои ошибки. Эрик не хотел травмировать Бакаева. Какое нафиг удаление? Вы чего?! Зачем он поставил пенальти в ворота «Арсенала»? Я тоже против таких пенальти! А Бикфалви ничего не хотел. Он просто шел в борьбу. Ему надо было в воздухе, что ли, ногу убрать?! Вы с ума сошли?! У нас в футболе самые умные люди – это судьи, – сказал Иванов.