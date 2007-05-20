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    Libero: Роналду предлагал руководству «Ювентуса» пригласить Анчелотти или Моуринью

    Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия Наполи Жорже Мендеш Андреа Аньелли Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет, чтобы команду в межсезонье возглавил тренер «Наполи» Карло Анчелотти.

    После выездной игры с «Интером» (1:1) в апреле португалец предложил кандидатуру 59-летнего специалиста президенту «бьянконери» Андреа Аньелли, сообщает миланская газета Libero.

    Тем не менее приглашение Анчелотти в «Ювентусе» расценивают как практически неосуществимое в связи с тем, что его плохо примут болельщики.

    Вторым кандидатом, которого предложил руководству туринцев Криштиану, является Жозе Моуринью, с которым у него один агент – Жорже Мендеш.

    Моуринью сейчас остается без команды. Ранее он неоднократно подчеркивал, что вернется работать в серию А только в свой бывший клуб «Интер».

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