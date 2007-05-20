Libero: Роналду предлагал руководству «Ювентуса» пригласить Анчелотти или Моуринью

Нападающий «Ювентуса» хочет, чтобы команду в межсезонье возглавил тренер «Наполи» Карло Анчелотти.

После выездной игры с (1:1) в апреле португалец предложил кандидатуру 59-летнего специалиста президенту «бьянконери» , сообщает миланская газета Libero.

Тем не менее приглашение Анчелотти в «Ювентусе» расценивают как практически неосуществимое в связи с тем, что его плохо примут болельщики.

Вторым кандидатом, которого предложил руководству туринцев Криштиану, является , с которым у него один агент – Жорже Мендеш.

Моуринью сейчас остается без команды. Ранее он неоднократно подчеркивал, что вернется работать в серию А только в свой бывший клуб «Интер».

Аллегри превратил «Юве» в самую тактически гибкую команду Европы. Но эта идея несовместима с Роналду