Libero: Роналду предлагал руководству «Ювентуса» пригласить Анчелотти или Моуринью

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет, чтобы команду в межсезонье возглавил тренер «Наполи» Карло Анчелотти.
После выездной игры с «Интером» (1:1) в апреле португалец предложил кандидатуру 59-летнего специалиста президенту «бьянконери» Андреа Аньелли, сообщает миланская газета Libero.
Тем не менее приглашение Анчелотти в «Ювентусе» расценивают как практически неосуществимое в связи с тем, что его плохо примут болельщики.
Вторым кандидатом, которого предложил руководству туринцев Криштиану, является Жозе Моуринью, с которым у него один агент – Жорже Мендеш.
Моуринью сейчас остается без команды. Ранее он неоднократно подчеркивал, что вернется работать в серию А только в свой бывший клуб «Интер».
Аллегри превратил «Юве» в самую тактически гибкую команду Европы. Но эта идея несовместима с Роналду