Авербух о работе с Медведевой: «Мы будем идти вместе столько, сколько она будет хотеть кататься»

Хореограф Илья Авербух рассказал о новой короткой программе Евгении Медведевой.
Программа поставлена на песню группы Muse «Exogenesis: Symphony, Part 3».
«Программа поставлена на музыку группы Muse, мне кажется, она ей очень подходит. Медведева ее уже показала своему тренеру Брайану Орсеру, и, со слов Жени и ее мамы, программа ему понравилась.
Работа над программой началась по инициативе Жени. Мы четыре года работали вместе, и помочь ей сейчас было делом чести.
Я прекрасно понимаю, что предстоящий сезон для Жени будет еще сложнее, чем предыдущий, потому что в бой пойдут девочки из группы Этери Тутберидзе.
Мы вместе начали этот путь, и было бы не по-мужски сейчас давать заднюю. Будем идти вместе столько, сколько она будет хотеть кататься», – сказал Авербух.
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