Авербух о работе с Медведевой: «Мы будем идти вместе столько, сколько она будет хотеть кататься»

Хореограф Илья Авербух рассказал о новой короткой программе .

Программа поставлена на песню группы Muse «Exogenesis: Symphony, Part 3».

«Программа поставлена на музыку группы Muse, мне кажется, она ей очень подходит. Медведева ее уже показала своему тренеру , и, со слов Жени и ее мамы, программа ему понравилась.

Работа над программой началась по инициативе Жени. Мы четыре года работали вместе, и помочь ей сейчас было делом чести.

Я прекрасно понимаю, что предстоящий сезон для Жени будет еще сложнее, чем предыдущий, потому что в бой пойдут девочки из группы Этери Тутберидзе.

Мы вместе начали этот путь, и было бы не по-мужски сейчас давать заднюю. Будем идти вместе столько, сколько она будет хотеть кататься», – сказал Авербух.

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