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    Авербух о работе с Медведевой: «Мы будем идти вместе столько, сколько она будет хотеть кататься»

    Теги Илья Авербух сборная России Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Хореограф Илья Авербух рассказал о новой короткой программе Евгении Медведевой.

    Программа поставлена на песню группы Muse «Exogenesis: Symphony, Part 3».

    «Программа поставлена на музыку группы Muse, мне кажется, она ей очень подходит. Медведева ее уже показала своему тренеру Брайану Орсеру, и, со слов Жени и ее мамы, программа ему понравилась.

    Работа над программой началась по инициативе Жени. Мы четыре года работали вместе, и помочь ей сейчас было делом чести.

    Я прекрасно понимаю, что предстоящий сезон для Жени будет еще сложнее, чем предыдущий, потому что в бой пойдут девочки из группы Этери Тутберидзе.

    Мы вместе начали этот путь, и было бы не по-мужски сейчас давать заднюю. Будем идти вместе столько, сколько она будет хотеть кататься», – сказал Авербух.

    20 минут болтовни с Медведевой: японский мат, совет Глушакову и, конечно, Загитова с Туктиком

     
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