Kicker: Гвардиола готов отпустить Сане в «Баварию»

хочет в межсезонье приобрести вингера «Манчестер Сити» .

По информации Kicker, главный тренер английской команды готов отпустить 23-летнего хавбека.

Гвардиола, ранее тренировавший «Баварию», по-прежнему поддерживает связь с клубом. Руководство мюнхенцев также понимает, что «Сити» не будет завышать цену на игрока в связи с тем, что он либо хочет остаться в Манчестере, либо перебраться в «Баварию».

«Бавария» рассматривала вариант с подписанием Сане еще перед стартом сезона-2016/17, но тогда клуб отказался от его трансфера в связи с высокой конкуренцией на данной позиции.

Однако теперь мюнхенцы решили вернуться к идее с его приобретением в связи с уходом и Франка Рибери.