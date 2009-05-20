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    Kicker: Гвардиола готов отпустить Сане в «Баварию»

    Теги Бавария Франк Рибери Арьен Роббен Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола Лерой Сане Футбол

    «Бавария» хочет в межсезонье приобрести вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

    По информации Kicker, главный тренер английской команды Пеп Гвардиола готов отпустить 23-летнего хавбека.

    Гвардиола, ранее тренировавший «Баварию», по-прежнему поддерживает связь с клубом. Руководство мюнхенцев также понимает, что «Сити» не будет завышать цену на игрока в связи с тем, что он либо хочет остаться в Манчестере, либо перебраться в «Баварию».

    «Бавария» рассматривала вариант с подписанием Сане еще перед стартом сезона-2016/17, но тогда клуб отказался от его трансфера в связи с высокой конкуренцией на данной позиции.

    Однако теперь мюнхенцы решили вернуться к идее с его приобретением в связи с уходом Арьена Роббена и Франка Рибери.

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