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    Игрок ФНЛ подозревается в применении допинга, РФС проведет расследование

    Теги РФС Олимп-ФНЛ допинг РУСАДА Футбол

    РФС сообщил, что получил письмо от РУСАДА по поводу возможного нарушения антидопинговых правил игроком, выступающим в Олимп-ФНЛ. 

    «Российский футбольный союз получил от РАА РУСАДА информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ. 

    Согласно данным РАА РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты  которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА.

    Российский футбольный союз подчеркивает, что в отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально  жесткие меры», – говорится в заявлении на сайте РФС.

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