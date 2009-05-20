Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Мусэрский, Михайлов, Волков и Клюка вошли в расширенный состав сборной России на Лигу наций

    Теги Сергей Гранкин сборная России по волейболу Алексей Самойленко Максим Михайлов Дмитрий Мусэрский Евгений Сивожелез Игорь Кобзарь Виктор Полетаев Дмитрий Ковалев Валентин Голубев Игорь Филиппов Денис Земченок Илья Власов Роман Мартынюк Александр Сафонов Егор Клюка Ильяс Куркаев Павел Панков Дмитрий Волков Лига наций Романас Шкулявичус Инал Тавасиев Антон Карпухов Ярослав Подлесных Кирилл Урсов Иван Яковлев Роман Порошин Кирилл Клец Антон Семышев Федор Воронков Евгений Андреев Евгений Баранов Волейбол

    Стал известен расширенный состав мужской сборной России по волейболу на Лигу наций.

    Окончательный состав будет назван позднее.

    Расширенный состав сборной России

    Блокирующие

    Илья Власов
    Дмитрий Мусэрский
    Иван Яковлев
    Игорь Филиппов
    Алексей Сафонов
    Ильяс Куркаев
    Инал Тавасиев
    Алексей Самойленко

    Связующие

    Павел Панков
    Дмитрий Ковалев
    Роман Порошин
    Игорь Кобзарь
    Сергей Гранкин
     
    Диагональные

    Денис Земченок
    Виктор Полетаев
    Максим Михайлов
    Романас Шкулявичус
    Кирилл Клец

    Доигровщики

    Антон Карпухов
    Ярослав Подлесных
    Дмитрий Волков
    Егор Клюка
    Антон Семышев
    Федор Воронков
    Евгений Сивожелез
    Кирилл Урсов

    Либеро

    Евгений Андреев
    Евгений Баранов
    Роман Мартынюк
    Валентин Голубев

    Первый этап Лиги наций пройдет с  31 мая по 2 июня. Группа сборной России будет играть в Сербии.

    Российская команда выиграла Лигу наций в 2018 году.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться