Мусэрский, Михайлов, Волков и Клюка вошли в расширенный состав сборной России на Лигу наций

Стал известен расширенный состав мужской сборной России по волейболу на Лигу наций.

Окончательный состав будет назван позднее.

Расширенный состав сборной России



Блокирующие

Илья Власов



Иван Яковлев

Игорь Филиппов

Алексей Сафонов

Ильяс Куркаев

Инал Тавасиев

Алексей Самойленко

Связующие

Павел Панков

Дмитрий Ковалев

Роман Порошин

Игорь Кобзарь





Диагональные

Денис Земченок

Виктор Полетаев



Романас Шкулявичус

Кирилл Клец



Доигровщики

Антон Карпухов

Ярослав Подлесных



Егор Клюка

Антон Семышев

Федор Воронков

Евгений Сивожелез

Кирилл Урсов



Либеро

Евгений Андреев

Евгений Баранов

Роман Мартынюк

Валентин Голубев

Первый этап Лиги наций пройдет с 31 мая по 2 июня. Группа сборной России будет играть в Сербии.

Российская команда выиграла Лигу наций в 2018 году.