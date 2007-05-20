Гвардиола хочет купить Магуайра на замену Компани. «Лестер» может потребовать свыше 75 млн фунтов

«Манчестер Сити» летом планирует побороться за защитника «Лестера» .

По информации Daily Mail, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола рассматривает 26-летнего англичанина как приоритетный вариант для замены Венсана Компани, который покинет «Сити» и станет играющим тренером «Андерлехта».

После матча с «Лестером» 6 мая Гвардиола связывался с Магуайром и в личной беседе похвалил его за игру.

Тем не менее «лисы» не намерены расставаться со своим защитником, с которым в сентябре прошлого года был заключен новый пятилетний контракт.

Прошлым летом «Сити» заплатил «Лестеру» за вингера Рияда Мареза 60 миллионов фунтов, однако требуемая сумма за Магуайра может оказаться еще выше.

Возможно, что «Сити» придется заплатить за защитника сборной Англии больше, чем «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за Вирджила ван Дейка, трансфер которого обошелся мерсисайдцам в рекордные 75 миллионов фунтов.