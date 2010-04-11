Командный чемпионат мира. Туктамышева, Самодурова, Кихира и Сакамото выступят с короткими программами

Сегодня на командном чемпионате мира в японской Фукуоке женщины выступят с короткими программами.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Фукуока, Япония
Женщины
Короткая программа
Начало – 10.35 по московскому времени
Первая разминка
1. Марина Пиредда (Италия)
2. Роберта Родегейро (Италия)
3. Элейн Шартран (Канада)
4. Мэ Беренис Мейте (Франция)
5. Лорин Лекавалье (Франция)
6. Софья Самодурова (Россия)
Вторая разминка
7. Елизавета Туктамышева (Россия)
8. Габриэль Дэйлман (Канада)
9. Мэрайя Белл (США)
10. Рика Кихира (Япония)
11. Брэди Теннелл (США)
12. Каори Сакамото (Япония)