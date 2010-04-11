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    Командный чемпионат мира. Туктамышева, Самодурова, Кихира и Сакамото выступят с короткими программами

    Теги сборная России результаты сборная Канады сборная Франции Елизавета Туктамышева сборная США сборная Японии сборная Италии женское катание командный чемпионат мира (World Team Trophy) Мэ Беренис Мейте Габриэль Дэйлман Лорин Лекавалье Брэди Теннелл Каори Сакамото Элейн Шартран Роберта Родегейро Мэрайя Белл Рика Кихира Софья Самодурова Марина Пиредда Фигурное катание

    Сегодня на командном чемпионате мира в японской Фукуоке женщины выступят с короткими программами.

    Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

    Фукуока, Япония

    Женщины

    Короткая программа

    Начало – 10.35 по московскому времени

    Первая разминка

    1. Марина Пиредда (Италия)
    2. Роберта Родегейро (Италия)
    3. Элейн Шартран (Канада)
    4. Мэ Беренис Мейте (Франция)
    5. Лорин Лекавалье (Франция)
    6. Софья Самодурова (Россия)

    Вторая разминка

    7. Елизавета Туктамышева (Россия)
    8. Габриэль Дэйлман (Канада)
    9. Мэрайя Белл (США)
    10. Рика Кихира (Япония)
    11. Брэди Теннелл (США)
    12. Каори Сакамото (Япония)

    Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию

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    Опрос

    Кто выиграет командный чемпионат мира по фигурному катанию?

    2593 голосa 6
    • США
      42%
    • Россия
      28%
    • Япония
      23%
    • Канада
      3%
    • Франция
      3%
    • Италия
      1%

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