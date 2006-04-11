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    «Сакраменто» отправил в отставку Дэйва Йергера

    Теги Сакраменто НБА Владе Дивац отставки Дэйв Йергер Баскетбол

    «Сакраменто» отправил в отставку главного тренера Дэйва Йергера.

    За три сезона во главе «Кингз» Йергер показал соотношение побед и поражений 98-148 и ни разу не выводил команду в плей-офф. В контракте специалиста оставался еще один сезон.

    В сезоне-2018/19 «Сакраменто» одержал 39 побед. Это лучший результат клуба с 2006 года.

    Стоит отметить, что сегодня генеральный менеджер «Кингз» Владе Дивац продлил контракт с клубом до 2023 года.

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