«Сакраменто» отправил в отставку Дэйва Йергера

отправил в отставку главного тренера Дэйва Йергера.

За три сезона во главе «Кингз» Йергер показал соотношение побед и поражений 98-148 и ни разу не выводил команду в плей-офф. В контракте специалиста оставался еще один сезон.

В сезоне-2018/19 «Сакраменто» одержал 39 побед. Это лучший результат клуба с 2006 года.

Стоит отметить, что сегодня генеральный менеджер «Кингз» Владе Дивац продлил контракт с клубом до 2023 года.

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