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    Свидетель из «Кофемании»: «Мамаев говорил девушке: «Ты не добьешься Кокорина, не надо приставать»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    В суде заслушали еще одного свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева – официанта из «Кофемании» Рината Токтарова.

    – Знакомы вам подсудимые?

    – Теперь да. По телевизору видел, но не знаю лично.

    – Знакомы Соловчук, Пак?

    – Нет.

    – Кем работали на момент инцидента?

    – Официантом «Кофемании», была смена в 8 часов утра. Я присутпил к работе в 8 часов утра. Мне передали стол. Рядом располагались подсудимые.

    – Кого вы помните?

    – Александр Кокорин и девушки

    – Что делали подсудимые?

    – Общались. Рядом с Александром Кокориным сидела девушка, они тоже общались. Далее зал заполнялся.

    – Через какой промежуток заполнился стол, за которым сидели подсудимые?

    – Через 15-20 минут.

    – Сколько было людей за этим столом?

    – 8-9 человек.

    – В том зале, где находились подсудимые и их гости, были еще посетители?

    – Несколько столов. В углу был один стол.

    – Кто там был?

    – Мужчина, он сидел за столом справа.

    – Что было далее?

    – Пришел господин Пак.

    – Заказывали ли подсудимые алкогольные напитки?

    – Да. Это было несколько заказов с просьбой повторить. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе.

    – Было непристойное поведение?

    – Со стороны девушки. Часто Мамаев говорил ей: «Никогда ты не добьешься Александра Кокорина, не нужно приставать». Девушка лезла целоваться к Александру. Она садилась на него сверху.

    – Спускалась ли она к нему?

    – Это было так: она была за другим столом. И она нагнулась как-то в область паха. Далее подсудимые обсуждали матч. Суть была в том, что я часто принимал заказ так: одни придут, закажут, потом придут другие. Поэтому я отходил, слышал отрывками какую-то речь, но полностью не помню.

    – Действия компании нарушали порядок?

    – У каждого свое видение порядка. По мне, да. Посетители были не очень довольны. Выражалась это взглядами, подальше пересаживались, – ответил Токтаров.

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