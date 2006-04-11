Свидетель из «Кофемании»: «Мамаев говорил девушке: «Ты не добьешься Кокорина, не надо приставать»

В суде заслушали еще одного свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева – официанта из «Кофемании» Рината Токтарова.

– Знакомы вам подсудимые?



– Теперь да. По телевизору видел, но не знаю лично.



– Знакомы Соловчук, Пак?



– Нет.



– Кем работали на момент инцидента?



– Официантом «Кофемании», была смена в 8 часов утра. Я присутпил к работе в 8 часов утра. Мне передали стол. Рядом располагались подсудимые.



– Кого вы помните?



– Александр Кокорин и девушки



– Что делали подсудимые?



– Общались. Рядом с Александром Кокориным сидела девушка, они тоже общались. Далее зал заполнялся.



– Через какой промежуток заполнился стол, за которым сидели подсудимые?



– Через 15-20 минут.



– Сколько было людей за этим столом?



– 8-9 человек.

– В том зале, где находились подсудимые и их гости, были еще посетители?



– Несколько столов. В углу был один стол.



– Кто там был?



– Мужчина, он сидел за столом справа.



– Что было далее?



– Пришел господин Пак.



– Заказывали ли подсудимые алкогольные напитки?



– Да. Это было несколько заказов с просьбой повторить. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе.



– Было непристойное поведение?



– Со стороны девушки. Часто Мамаев говорил ей: «Никогда ты не добьешься Александра Кокорина, не нужно приставать». Девушка лезла целоваться к Александру. Она садилась на него сверху.



– Спускалась ли она к нему?



– Это было так: она была за другим столом. И она нагнулась как-то в область паха. Далее подсудимые обсуждали матч. Суть была в том, что я часто принимал заказ так: одни придут, закажут, потом придут другие. Поэтому я отходил, слышал отрывками какую-то речь, но полностью не помню.



– Действия компании нарушали порядок?



– У каждого свое видение порядка. По мне, да. Посетители были не очень довольны. Выражалась это взглядами, подальше пересаживались, – ответил Токтаров.

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