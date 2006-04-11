Свидетель из «Кофемании»: «Мамаев говорил девушке: «Ты не добьешься Кокорина, не надо приставать»

В суде заслушали еще одного свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева – официанта из «Кофемании» Рината Токтарова.
– Знакомы вам подсудимые?
– Теперь да. По телевизору видел, но не знаю лично.
– Знакомы Соловчук, Пак?
– Нет.
– Кем работали на момент инцидента?
– Официантом «Кофемании», была смена в 8 часов утра. Я присутпил к работе в 8 часов утра. Мне передали стол. Рядом располагались подсудимые.
– Кого вы помните?
– Александр Кокорин и девушки
– Что делали подсудимые?
– Общались. Рядом с Александром Кокориным сидела девушка, они тоже общались. Далее зал заполнялся.
– Через какой промежуток заполнился стол, за которым сидели подсудимые?
– Через 15-20 минут.
– Сколько было людей за этим столом?
– 8-9 человек.
– В том зале, где находились подсудимые и их гости, были еще посетители?
– Несколько столов. В углу был один стол.
– Кто там был?
– Мужчина, он сидел за столом справа.
– Что было далее?
– Пришел господин Пак.
– Заказывали ли подсудимые алкогольные напитки?
– Да. Это было несколько заказов с просьбой повторить. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, под перегаром. Они шумно разговаривали, вели себя вызывающе.
– Было непристойное поведение?
– Со стороны девушки. Часто Мамаев говорил ей: «Никогда ты не добьешься Александра Кокорина, не нужно приставать». Девушка лезла целоваться к Александру. Она садилась на него сверху.
– Спускалась ли она к нему?
– Это было так: она была за другим столом. И она нагнулась как-то в область паха. Далее подсудимые обсуждали матч. Суть была в том, что я часто принимал заказ так: одни придут, закажут, потом придут другие. Поэтому я отходил, слышал отрывками какую-то речь, но полностью не помню.
– Действия компании нарушали порядок?
– У каждого свое видение порядка. По мне, да. Посетители были не очень довольны. Выражалась это взглядами, подальше пересаживались, – ответил Токтаров.
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