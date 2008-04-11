Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервали из-за сообщения о минировании

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Заседание было прервано, объявлена срочная эвакуация.

    Причиной послужили сообщения о минировании в здании суда.

    Сегодня в суде давал показания Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

    Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий находятся СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы.

    Изначально содержание под стражей компании было рассчитано до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

    Чек на 264 тысячи, шутки про Вегас: новый эпизод шоу из Пресненского суда 

    «Я таких петухов не вожу». Так начался суд над Кокориным и Мамаевым

    Спрогнозируй матч любимой команды и стань ведущим YouTube-канала

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей