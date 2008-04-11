Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервали из-за сообщения о минировании

Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу футболистов и Павла Мамаева.

Заседание было прервано, объявлена срочная эвакуация.

Причиной послужили сообщения о минировании в здании суда.

Сегодня в суде давал показания Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий находятся СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы.

Изначально содержание под стражей компании было рассчитано до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

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