«Мемфис» уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа

отправил в отставку главного тренера Джей Би Бикерстаффа.

Генеральный менеджер Крис Уоллес покинет свой пост и будет заниматься в клубе скаутской работой.

Вице-президент Джон Холлинджер продолжит работу в качестве старшего советника. Джейсон Уэкслер назначен президентом, который отвечает за бизнес и баскетбольную составляющую. Зак Клейман станет исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям.

Бикерстаф вошел в штаб «Гризлис» летом 2016 года. В ноябре 2017-го он стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Дэвида Фицдэйла, а 1 мая 2018-го стал полноценным тренером команды.

«Мемфис» завершил сезон-2018/19 с результатом 33-49.

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