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    «Коммерсант»: «Рамблер» купил права на АПЛ за 7 млн евро в год, «Матч ТВ» предлагал 5,5 млн

    Теги премьер-лига Англия бизнес телевидение Михаил Гершкович-младший Матч ТВ Футбол

    Rambler Group купила права на показ в России матчей английской премьер-лиги, которые в последние годы транслировал «Матч ТВ».

    Показ игр будет осуществляться по подписке на видеосервисе Okko.

    По словам гендиректора Okko (входит в Rambler) Ивана Гродецкого, сделка заключена на три года и действует с сезона-2019/20.

    Контракт подразумевает эксклюзив на весь контент на всех платформах и предполагает возможность сублицензирования, но «прямых трансляций игр за пределами Okko сейчас не планируется», уточняет Гродецкий.

    По словам руководителя спортивных проектов Rambler Михаила Гершковича (экс-гендиректор «Лиги-ТВ»), смотреть футбол на Okko можно будет только по подписке — ежемесячной, на весь сезон или на день, ее стоимость пока определяется.

    Прежде «Матч ТВ» покупал АПЛ за 6,5 миллиона евро в год, а в следующем сезоне хотел снизить цену до 5,5 млн, полагая, что других претендентов не будет. Rambler же предложил около 7 млн евро, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке спортивных прав.

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