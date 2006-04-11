«Коммерсант»: «Рамблер» купил права на АПЛ за 7 млн евро в год, «Матч ТВ» предлагал 5,5 млн

Rambler Group купила права на показ в России матчей английской премьер-лиги, которые в последние годы транслировал «Матч ТВ».

Показ игр будет осуществляться по подписке на видеосервисе Okko.

По словам гендиректора Okko (входит в Rambler) Ивана Гродецкого, сделка заключена на три года и действует с сезона-2019/20.

Контракт подразумевает эксклюзив на весь контент на всех платформах и предполагает возможность сублицензирования, но «прямых трансляций игр за пределами Okko сейчас не планируется», уточняет Гродецкий.

По словам руководителя спортивных проектов Rambler Михаила Гершковича (экс-гендиректор «Лиги-ТВ»), смотреть футбол на Okko можно будет только по подписке — ежемесячной, на весь сезон или на день, ее стоимость пока определяется.

Прежде «Матч ТВ» покупал АПЛ за 6,5 миллиона евро в год, а в следующем сезоне хотел снизить цену до 5,5 млн, полагая, что других претендентов не будет. Rambler же предложил около 7 млн евро, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке спортивных прав.