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    Быков и Квартальнов – основные кандидаты на пост главного тренера «Ак Барса»

    Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Быков Дмитрий Квартальнов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

    Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ак Барса», сообщает «Чемпионат».

    Напомним, что сегодня Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера казанского клуба.

    Быков тренировал СКА в сезоне-2014/15. Под его руководством клуб выиграл Кубок Гагарина. Специалист также работал в «Салавате Юлаеве» и ЦСКА. С 2006 по 2011 год был главным тренером сборной России.

    53-летний Квартальнов работает в «Локомотиве» с 2017 года. В нынешнем сезоне клуб уступил СКА (1–4) в первом райнде плей-офф. Ранее появилась информация, что ярославцы не планируют продлевать контракт с тренером.

    Зинэтула Билялетдинов: «Решил взять паузу в тренерской карьере. Это никак не связано с результатом этого сезона»

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