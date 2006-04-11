Быков и Квартальнов – основные кандидаты на пост главного тренера «Ак Барса»

Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов являются основными кандидатами на пост главного тренера , сообщает «Чемпионат».

Напомним, что сегодня Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера казанского клуба.

Быков тренировал СКА в сезоне-2014/15. Под его руководством клуб выиграл Кубок Гагарина. Специалист также работал в «Салавате Юлаеве» и ЦСКА. С 2006 по 2011 год был главным тренером сборной России.

53-летний Квартальнов работает в «Локомотиве» с 2017 года. В нынешнем сезоне клуб уступил СКА (1–4) в первом райнде плей-офф. Ранее появилась информация, что ярославцы не планируют продлевать контракт с тренером.

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