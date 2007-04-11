Командный чемпионат мира. Самарин, Лазукин, Чен и Уно выйдут на лед с короткими программами

Сегодня на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке мужчины покажут короткие программы.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Фукуока, Япония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 12.40 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала.

Первая разминка



1. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

2. Андрей Лазукин (Россия) – 12.54 по московскому времени

3. Кевин Аймо (Франция)

4. Даниэль Грассль (Италия)

5. Нам Нгуен (Канада)

6. Кейдзи Танака (Япония)

Вторая разминка

7. (Италия)

8. Александр Самарин (Россия) – 13.40 по московскому времени

9. Киган Мессинг (Канада)

10. Винсент Чжоу (США)

11. (Япония)

12. (США)

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию