Командный чемпионат мира. Самарин, Лазукин, Чен и Уно выйдут на лед с короткими программами

Сегодня на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке мужчины покажут короткие программы.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Фукуока, Япония
Мужчины
Короткая программа
Начало – 12.40 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала.
Первая разминка
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
2. Андрей Лазукин (Россия) – 12.54 по московскому времени
3. Кевин Аймо (Франция)
4. Даниэль Грассль (Италия)
5. Нам Нгуен (Канада)
6. Кейдзи Танака (Япония)
Вторая разминка
7. Маттео Риццо (Италия)
8. Александр Самарин (Россия) – 13.40 по московскому времени
9. Киган Мессинг (Канада)
10. Винсент Чжоу (США)
11. Шома Уно (Япония)
12. Нэтан Чен (США)