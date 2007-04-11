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    Командный чемпионат мира. Самарин, Лазукин, Чен и Уно выйдут на лед с короткими программами

    Теги сборная России результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Италии мужское катание Киган Мессинг командный чемпионат мира (World Team Trophy) Кейдзи Танака Андрей Лазукин Нэтан Чен Александр Самарин Шома Уно Нам Нгуен Винсент Чжоу Маттео Риццо Кевин Аймо Даниэль Грассль Адам Сяо Хим Фа Фигурное катание

    Сегодня на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке мужчины покажут короткие программы.

    Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

    Фукуока, Япония

    Мужчины

    Короткая программа

    Начало – 12.40 по московскому времени. Смотрите в эфире Первого канала. 

    Первая разминка

    1. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
    2. Андрей Лазукин (Россия) – 12.54 по московскому времени
    3. Кевин Аймо (Франция)
    4. Даниэль Грассль (Италия)
    5. Нам Нгуен (Канада)
    6. Кейдзи Танака (Япония)

    Вторая разминка

    7. Маттео Риццо (Италия)
    8. Александр Самарин (Россия) – 13.40 по московскому времени
    9. Киган Мессинг (Канада)
    10. Винсент Чжоу (США)
    11. Шома Уно (Япония)
    12. Нэтан Чен (США)

    Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию

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    Опрос

    Кто выиграет командный чемпионат мира по фигурному катанию?

    4087 голосов 6
    • США
      35%
    • Россия
      36%
    • Япония
      22%
    • Канада
      3%
    • Франция
      3%
    • Италия
      1%

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