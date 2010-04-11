Австралийский регбийный союз расторг контракт с Фолау за слова «все геи окажутся в аду». Игрок пропустит Кубок мира-2019

Австралийский регбийный союз (RA) расторг контракт с игроком сборной Исраэлом Фолау за слова «все геи окажутся в аду».

Накануне Фолау написал в своем инстаграме: «Внимание! Всем пьяницам, гомосексуалистам, прелюбодеям, лжецам, ворам, атеистам и идолопоклонникам! Ад вас ждет! Покайтесь! Только Иисус спасет вас. Все, кто живет в грехе, в итоге окажутся в аду».

RA посчитал высказывание спортсмена гомофобным.

Таким образом, Фолау, который является одним из лучших игроков сборной Австралии, пропустит мира-2019.