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    НХЛ. Овечкин забросил 62-ю шайбу в плей-офф и вышел на 3-е место по очкам среди игроков из России

    Теги Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:2, 1-0). 

    Гол россиянина стал для него первым в текущем плей-офф и 62-м в кубковых матчах за карьеру, что позволило разделить 27-е место в истории с Бобби Халлом. По числу голов в плей-офф среди игроков из России он занимает 2-е место, уступая только Евгению Малкину (63). 

    Также для Овечкина гол стал 9-м в карьере победным в матчах плей-офф. Больше среди игроков из России только у трех игроков – Малкина, Сергея Федорова и Вячеслава Козлова (по 12). 

    По очкам в плей-офф Овечкин вышел на единоличное 3-е место среди игроков из России, опередив Сергея Зубова – 118 (62+56) очков в 122 матчах против 117 (24+93) в 164 матчах. Впереди Федоров (176 очков) и Малкин (167). 

    В этом матче нападающий провел на льду 18 минут 26 секунд (6:07 – в большинстве, полезность «0») и нанес 2 броска в створ. Также отметился 6 силовыми приемами, 1 блок-шотом и 1 перехватом. 

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