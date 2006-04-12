НХЛ. Овечкин забросил 62-ю шайбу в плей-офф и вышел на 3-е место по очкам среди игроков из России

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:2, 1-0).

Гол россиянина стал для него первым в текущем плей-офф и 62-м в кубковых матчах за карьеру, что позволило разделить 27-е место в истории с Бобби Халлом. По числу голов в плей-офф среди игроков из России он занимает 2-е место, уступая только Евгению Малкину (63).

Также для Овечкина гол стал 9-м в карьере победным в матчах плей-офф. Больше среди игроков из России только у трех игроков – Малкина, Сергея Федорова и Вячеслава Козлова (по 12).

По очкам в плей-офф Овечкин вышел на единоличное 3-е место среди игроков из России, опередив Сергея Зубова – 118 (62+56) очков в 122 матчах против 117 (24+93) в 164 матчах. Впереди Федоров (176 очков) и Малкин (167).

В этом матче нападающий провел на льду 18 минут 26 секунд (6:07 – в большинстве, полезность «0») и нанес 2 броска в створ. Также отметился 6 силовыми приемами, 1 блок-шотом и 1 перехватом.