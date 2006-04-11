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    Кокорин о Соловчуке: «Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания?»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Водитель Виталий Соловчук в ходе судебного процесса ответил на вопросы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемого в побоях.

    Кокорин: Куда я нанес удар и чем?

    Соловчук: Ногой сюда в эту область (показывает на плечо).

    Кокорин: А в ухо я вас бил?

    Соловчук: Нет, в плечо.

    Кокорин: Но вы же говорили! Говорил же, что бил в ухо!

    Соловчук: Я не говорил такого! Это ваш адвокат сказал!

    Кокорин: Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания? Вы не можете сказать, куда я вас бил. Ответьте, куда я вас бил!

    Соловчук: Были удары в область руки и груди.

    Кокорин: Вы же видите, что происходит.

    Адвокат Соловчука: Вы его били?

    Кокорин, плохо расслышав вопрос: Да, я пил!

    Адвокат Кокорина: Он не бил!

    Кокорин: Не бил, а пил.

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