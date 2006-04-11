Кокорин о Соловчуке: «Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания?»

Водитель Виталий Соловчук в ходе судебного процесса ответил на вопросы нападающего Александра Кокорина, обвиняемого в побоях.

Кокорин: Куда я нанес удар и чем?

Соловчук: Ногой сюда в эту область (показывает на плечо).



Кокорин: А в ухо я вас бил?



Соловчук: Нет, в плечо.



Кокорин: Но вы же говорили! Говорил же, что бил в ухо!



Соловчук: Я не говорил такого! Это ваш адвокат сказал!

Кокорин: Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания? Вы не можете сказать, куда я вас бил. Ответьте, куда я вас бил!



Соловчук: Были удары в область руки и груди.



Кокорин: Вы же видите, что происходит.

Адвокат Соловчука: Вы его били?



Кокорин, плохо расслышав вопрос: Да, я пил!

Адвокат Кокорина: Он не бил!



Кокорин: Не бил, а пил.