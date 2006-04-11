Кокорин о Соловчуке: «Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания?»

Водитель Виталий Соловчук в ходе судебного процесса ответил на вопросы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемого в побоях.
Кокорин: Куда я нанес удар и чем?
Соловчук: Ногой сюда в эту область (показывает на плечо).
Кокорин: А в ухо я вас бил?
Соловчук: Нет, в плечо.
Кокорин: Но вы же говорили! Говорил же, что бил в ухо!
Соловчук: Я не говорил такого! Это ваш адвокат сказал!
Кокорин: Зачем мы вообще тут сидим? Зачем он меняет показания? Вы не можете сказать, куда я вас бил. Ответьте, куда я вас бил!
Соловчук: Были удары в область руки и груди.
Кокорин: Вы же видите, что происходит.
Адвокат Соловчука: Вы его били?
Кокорин, плохо расслышав вопрос: Да, я пил!
Адвокат Кокорина: Он не бил!
Кокорин: Не бил, а пил.