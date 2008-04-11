У Месси нет серьезных повреждений после удара по лицу в матче с «МЮ»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прошел сегодня медосмотр в связи с повреждением, полученным в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Защитник Крис Смоллинг рукой разбил нос Месси на 30-й минуте игры. Аргентинец вернулся на поле после того, как ему оказали помощь.

У Месси сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием – он вынужден был дышать через рот. В перерыве врачи «Барселоны» провели осмотр и исключили перелом носа.

Сегодняшнее обследование не выявило у Месси серьезных повреждений, аргентинец готов сыграть в следующем матче команды против «Уэски». Но, скорее всего, главный тренер Эрнесто Вальверде предоставит форварду отдых в этой игре.

Смоллинг разбил нос Месси. Месяц назад ему приписывали цитату «У Лео есть слабость, о которой знаю только я»