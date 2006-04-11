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    Гинер переизбран главой финансового комитета РФС, Федун – заместитель Дюкова в комитете развития

    Теги Спартак ЦСКА Никита Симонян Сергей Прядкин Рохус Шох Леонид Федун Евгений Гинер премьер-лига Россия РФС Николай Левников Эдуард Безуглов Александр Дюков Александр Егоров Сергей Галицкий Сергей Анохин Футбол

    РФС утвердил председателей и заместителей председателей постоянных комитетов организации.

    Президент ЦСКА Евгений Гинер переизбран председателем финансового комитета, замещать его будет Дмитрий Бакатин.

    Комитет программ развития футбола возглавил президент РФС Александр Дюков, его заместитель – владелец «Спартака» Леонид Федун.

    Финансовый комитет

    Председатель – Гинер Евгений Леннорович

    Заместитель председателя – Бакатин Дмитрий Вадимович

    Комитет по безопасности и работе с болельщиками

    Председатель – Маркин Владимир Иванович

    Заместитель председателя – Лебедев Игорь Владимирович

    Заместитель председателя – Мейтин Александр Аркадьевич

    Комитет массового футбола

    Председатель – Шох Рохус Рохусович

    Заместитель председателя – Афанасьев Владимир Иванович

    Комитет программ развития футбола

    Председатель – Дюков Александр Валерьевич

    Заместитель председателя – Федун Леонид Арнольдович

    Комитет женского футбола

    Председатель – Ефремов Игорь Владимирович

    Заместитель председателя – Перонко Иван Александрович

    Комитет разновидностей футбола

    Председатель – Алаев Александр Александрович

    Заместитель председателя – Алиев Эмиль Гуметович

    Технический комитет

    Председатель – Симонян Никита Павлович

    Заместитель председателя – Лексаков Андрей Владимирович

    Юридический комитет

    Председатель – Блажеев Виктор Владимирович

    Заместитель председателя – Рогачев Денис Игоревич

    Медицинский комитет

    Председатель – Безуглов Эдуард Николаевич

    Заместитель председателя – Ачкасов Евгений Евгеньевич

    Комитет ветеранов футбола

    Председатель – Мирзоян Александр Багратович

    Заместитель председателя – Ефанов Геннадий Васильевич

    Комитет по маркетингу

    Председатель – Соловьев Денис Борисович

    Заместитель председателя – Фимушкин Илья Валерьевич

    Комитет профессионального футбола

    Председатель – Прядкин Сергей Геннадьевич

    Заместитель председателя – Соколов Андрей Илларионович

    Комитет детско-юношеского футбола

    Председатель – Галицкий Сергей Николаевич

    Заместитель председателя – Анохин Сергей Вячеславович

    Судейский комитет

    Председатель – Левников Николай Владиславович

    Заместитель председателя – Егоров Александр Анатольевич

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