Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России»

    Теги сборная России Антон Шипулин политика Биатлон

    Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Антон Шипулин подал документы для участия в майских праймериз «Единой России». 

    В декабре 2018 года биатлонист завершил спортивную карьеру. 

    «Я уже заявлял ранее о своих намерениях участвовать в предварительном голосовании. И вот, собрав все необходимые документы, написал заявление на участие. Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз», – рассказал Шипулин. 

    Оргкомитет рассмотрит документы желающих принять участие в предварительном голосовании в течение 5 дней. 

    Шипулин идет в Госдуму. Еще в декабре он катался на лыжах

    Шипулин устал от биатлона. Давайте простим ему это

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей