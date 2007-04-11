Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Антон Шипулин подал документы для участия в майских праймериз «Единой России».

В декабре 2018 года биатлонист завершил спортивную карьеру.

«Я уже заявлял ранее о своих намерениях участвовать в предварительном голосовании. И вот, собрав все необходимые документы, написал заявление на участие. Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз», – рассказал Шипулин.

Оргкомитет рассмотрит документы желающих принять участие в предварительном голосовании в течение 5 дней.

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