Rambler не будет привлекать комментаторов «Матч ТВ» к играм АПЛ. Вариант с Уткиным возможен

Режиссер Артем Шадров рассказал, как медиахолдинг Rambler Group планирует освещать английскую премьер-лигу в России.

Владельцы прав намерены показать в прямом эфире все 380 игр чемпионата. Для этого в онлайн-сервисе Okko создается новый, спортивный, раздел. Подписчики смогут смотреть трансляции на нескольких устройствах одновременно.

«Это удобное приложение будет напоминать приложение Eurosport, в котором они показывают и рассказывают о большом количестве спортивных событий, проходящих в одно время.

В Англии у нас будут работать корреспонденты, они станут готовить сюжеты, выходить в прямой эфир. Все ресурсы Rambler уделят много времени раскрутке этого проекта и доведению контента до подписчиков.

У нас есть выделенная линия, позволяющая выводить нашего корреспондента в эфир, делать включения от бровки, из зоны флеш-интервью», – объяснил главный режиссер проекта.

Стоимость подписки Шадров назвать затруднился.

Режиссер поделился информацией о том, кто будет комментировать матчи для зрителей.

«С комментаторами «Матч ТВ» сотрудничать не будем. Возможно привлечение к работе – такими профессионалами не разбрасываются – и других комментаторов, выведенных за штат «Матча» и находящихся без работы. Со всеми будем общаться», – сказал Шадров.

Режиссер также выразил надежду, что новый проект сможет «открыть новые имена».

Как сообщалось ранее, права на показ премьер-лиги будут обходиться Rambler Group в 7 миллионов евро за год.