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    Rambler не будет привлекать комментаторов «Матч ТВ» к играм АПЛ. Вариант с Уткиным возможен

    Теги Василий Уткин премьер-лига Англия телевидение Артем Шадров Матч ТВ Футбол

    Режиссер Артем Шадров рассказал, как медиахолдинг Rambler Group планирует освещать английскую премьер-лигу в России.

    Владельцы прав намерены показать в прямом эфире все 380 игр чемпионата. Для этого в онлайн-сервисе Okko создается новый, спортивный, раздел. Подписчики смогут смотреть трансляции на нескольких устройствах одновременно.

    «Это удобное приложение будет напоминать приложение Eurosport, в котором они показывают и рассказывают о большом количестве спортивных событий, проходящих в одно время.

    В Англии у нас будут работать корреспонденты, они станут готовить сюжеты, выходить в прямой эфир. Все ресурсы Rambler уделят много времени раскрутке этого проекта и доведению контента до подписчиков.

    У нас есть выделенная линия, позволяющая выводить нашего корреспондента в эфир, делать включения от бровки, из зоны флеш-интервью», – объяснил главный режиссер проекта.

    Стоимость подписки Шадров назвать затруднился.

    Режиссер поделился информацией о том, кто будет комментировать матчи для зрителей.

    «С комментаторами «Матч ТВ» сотрудничать не будем. Возможно привлечение к работе Василия Уткина – такими профессионалами не разбрасываются – и других комментаторов, выведенных за штат «Матча» и находящихся без работы. Со всеми будем общаться», – сказал Шадров.

    Режиссер также выразил надежду, что новый проект сможет «открыть новые имена».

    Как сообщалось ранее, права на показ премьер-лиги будут обходиться Rambler Group в 7 миллионов евро за год.

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