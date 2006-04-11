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    Хавбек «Спартака» Гулиев сломал нос американцу в ходе дорожного конфликта

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Аяз Гулиев Футбол

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев стал участником конфликта, сообщает «МК».

    Футболист утром на «Мерседесе» проезжал по улице Краснопрудная, где загорелся зеленый сигнал светофора для пешеходов.

    Остановились все автомобили, кроме авто футболиста. Американец Майкл Коу Джон Эли в числе других людей пересекал улицу.

    Одна свидетельница сообщает, что «Мерседес» задел мужчину, после чего между сторонами произошла драка.

    По словам Гулиева, конфликт случился из-за американца, который ударил по машине.

    На место происшествия приехали полицейские. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, у него диагностировали перелом костей носа. От госпитализации американец отказался.

    В отделении полиции Гулиев предложил потерпевшему оплатить визиты к врачам, дал денег и несколько раз извинился.

    Майкл в итоге написал заявление, что не имеет претензий.

    Гулиев приобрел этот «Мерседес», как сообщает источник, в конце 2018 года и более 200 раз нарушил правила дорожного движения. Часть штрафов спортсмен оплатил.

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