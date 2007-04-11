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    Георгиев, Ковальчук и Гусев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

    Теги Салават Юлаев СКА ФХР Сборная России по хоккею Нью-Джерси Рейнджерс Филадельфия Флорида Чикаго Лос-Анджелес Аризона Артем Анисимов Илья Ковальчук Александр Бурмистров Динар Хафизуллин Сергей Плотников Никита Гусев Наиль Якупов Егор Яковлев Владислав Наместников Артем Сергеев Владимир Ткачев Илья Любушкин Владислав Гавриков Иван Проворов Александр Барабанов ЧМ-2019 Артем Зуб Александр Георгиев Хоккей

    Тренерский штаб сборной России вызвал на сбор для подготовки к ЧМ-2019 игроков, чьи команды завершили выступление в КХЛ и НХЛ.

    Вратарь: Александр Георгиев («Рейнджерс»).

    Защитники: Артем Зуб (СКА), Динар Хафизуллин (СКА), Владислав Гавриков (СКА), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Иван Проворов («Филадельфия»).

    НападающиеИлья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Бурмистров («Салават Юлаев»), Владимир Ткачев («Салават Юлаев»), Никита Гусев (СКА), Сергей Плотников (СКА), Наиль Якупов (СКА), Александр Барабанов (СКА). 

    К команде также присоединится часть игроков олимпийской сборной, которые будут выбраны штабом по итогам двух матчей против Франции. 

    Отмечается, что Проворов присоединится к команде после того, как подпишет новый контракт с клубом.

    Дадонов должен получить разрешение «Флориды». Нападающий восстанавливается после микротравмы. 

    Анисимов прибудет в расположение команды 26 апреля.

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