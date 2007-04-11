Георгиев, Ковальчук и Гусев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России вызвал на сбор для подготовки к ЧМ-2019 игроков, чьи команды завершили выступление в КХЛ и НХЛ.

Вратарь: Александр Георгиев ( ).

Защитники: Артем Зуб (СКА), Динар Хафизуллин (СКА), Владислав Гавриков (СКА), Артем Сергеев ( ), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Иван Проворов ( ).

Нападающие: («Лос-Анджелес»), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Артем Анисимов ( ), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Бурмистров («Салават Юлаев»), Владимир Ткачев («Салават Юлаев»), Никита Гусев (СКА), Сергей Плотников (СКА), Наиль Якупов (СКА), Александр Барабанов (СКА).

К команде также присоединится часть игроков олимпийской сборной, которые будут выбраны штабом по итогам двух матчей против Франции.

Отмечается, что Проворов присоединится к команде после того, как подпишет новый контракт с клубом.

Дадонов должен получить разрешение «Флориды». Нападающий восстанавливается после микротравмы.

Анисимов прибудет в расположение команды 26 апреля.