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    У Кейна повреждена боковая связка голеностопа, у Алли перелом руки

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов травмы Тоттенхэм Харри Кейн Деле Алли Футбол

    «Тоттенхэм» опубликовал информацию о травмах, полученных нападающим Харри Кейном и полузащитником Деле Алли в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).

    Сообщается, что у форварда значительное повреждение боковой связки левого голеностопа. Медики продолжат изучать травму Кейна, сроки восстановления не уточняются.

    У Алли выявлен перелом левой руки. При этом участие полузащитника в субботнем матче с «Хаддерсфилдом» в премьер-лиге не исключено. Медики позже определят, сможет ли Алли сыграть.

    Кейн на костылях покидал стадион после игры с «Ман Сити»

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