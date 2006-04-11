У Кейна повреждена боковая связка голеностопа, у Алли перелом руки

«Тоттенхэм» опубликовал информацию о травмах, полученных нападающим Харри Кейном и полузащитником Деле Алли в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с (1:0).

Сообщается, что у форварда значительное повреждение боковой связки левого голеностопа. Медики продолжат изучать травму Кейна, сроки восстановления не уточняются.

У Алли выявлен перелом левой руки. При этом участие полузащитника в субботнем матче с «Хаддерсфилдом» в премьер-лиге не исключено. Медики позже определят, сможет ли Алли сыграть.

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