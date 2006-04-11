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    Гулиев может быть оштрафован за нарушение ПДД после драки с пешеходом

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Аяз Гулиев Футбол

    В отношении полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева заведено административное дело по факту проезда на запрещающий сигнал светофора после инцидента на Краснопрудной улице в Москве. 

    Ранее сообщалось, что 10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого между сторонами произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.

    «Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет.

    В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

    Статья 12.12 КоАП РФ («Проезд на запрещающий сигнал светофора») влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

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