Гулиев может быть оштрафован за нарушение ПДД после драки с пешеходом

В отношении полузащитника Аяза Гулиева заведено административное дело по факту проезда на запрещающий сигнал светофора после инцидента на Краснопрудной улице в Москве.

Ранее сообщалось, что 10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого между сторонами произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Статья 12.12 КоАП РФ («Проезд на запрещающий сигнал светофора») влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.