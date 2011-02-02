Азмун и Барриос в «Зените», прыгун в высоту Ухов лишен золота ОИ-2012 за допинг, Катар выиграл Кубок Азии и другие новости утра

1. «Зенит» купил форварда «Рубина» Сердара Азмуна и подписал хавбека «Бока Хуниорс» Вильмара Барриоса.

2. Прыгун в высоту Ухов лишен золота Лондона-2012 за допинг. CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Россия потеряла 5 медалей. Все «обвинения строятся исключительно на показаниях Родченкова».

3. «Реал» сыграет с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании. С учетом игры в Ла Лиге нас ждут два класико за 4 дня! Во втором полуфинале сойдутся «Валенсия» – с «Бетисом».

4. В НХЛ «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Калгари» – за счет гола Кузнецова на последней минуте. «Тампа» и «Айлендерс» выдали матч без голов, «молнии» победили только в серии буллитов, у Василевского – 4-й сухой матч в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. Катар впервые выиграл Кубок Азии, победив Японию (3:1). Форвард Али стал MVP турнира, забив 9 голов в 7 матчах. В ОАЭ было ярко: Хави в роли Ванги, сандалии, летящие в игроков...

6. Еще трансферы. Феллайни перешел из «МЮ» в китайский «Шаньдун Лунэн». ПАОК приобрел защитника «Ростова» Ингасона.

7. КХЛ. «Торпедо» победило «Локомотив» в овертайме. А Чернышенко будет настаивать, чтобы худший клуб был исключен из лиги: «Сейчас это «Адмирал».

8. Евролига. ЦСКА разгромил «Будучность» и другие результаты 21-го тура.

9. Следствие просит суд продлить арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля. Решение примут 6 февраля.

10. В НБА «Майами» крупно уступил «Оклахома-Сити» и другие результаты.

11. РПЛ представила календарь на март. «Динамо» и «Спартак» сыграют на новой арене 10 марта. Матч Кубка России «Ростов» – «Краснодар» состоится 24 февраля в 19:00.

12. Петербург (WTA). Соболенко вышла в 1/4 финала, Касаткина, Квитова, Павлюченкова выбыли.

13. НХЛ. «Питтсбург» обменял Брассара и Шейэна во «Флориду» на Бьюгстэда и Макканна. До дедлайна – чуть меньше месяца.

14. Игроки «Челси» недовольны тем, что Сарри проводит тренировки в дни матчей. Маурицио идет по пути Конте? Зато Азар – игрок года в Бельгии.

15. Хоккей с мячом. ЧМ-2019. Россия обыграла Финляндию в 1/2 финала, Швеция разгромила Казахстан. Самый прогнозируемый финал.

16. Марадона ушел с поста капитана команды легенд ФИФА и вызвал на бой Бобана. Диего не щадит себя.

17. «Формула-1». Команда «Заубер» официально сменила название на «Альфа Ромео».

Цитаты дня:

Экс-тренер Трусовой: «Тутберидзе держит девочек под колоссальным давлением, выжимает из них то, что может. А потом они уходят»

Елена Вяльбе: «Не могу запретить Губерниеву работать. Но мы постараемся оградить лыжников от его бесконечных интервью»

Уткин – российским лыжникам: «Телевидение – не ваше дело. Козе ясно, что успех трансляций – это Губерниев»

Хабиб об Эмирагаеве, который ударил Конора со спины: «Это было выступление вечера. Дэйна, где его бонус?»

Бен Аскрен: «Залезу Хабибу на спину и буду скандировать: «США!»