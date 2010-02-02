«Айлендерс» – «Тампа». Василевский отразил 36 бросков, сделал 4-й шатаут в сезоне и выиграл серию буллитов

Вратарь Андрей Василевский стал первой звездой матча против (1:0 Б).

Российский голкипер сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив все 36 бросков по своим воротам в основное время и в овертайме. Также он выиграл серию буллитов, отразив все 3 броска игроков «островитян».

Отметим, что его визави , отразивший 41 бросок, также записал в актив шатаут. Для него он стал 3-м в сезоне и 2-м подряд.

По количеству сухих матчей Василевский вышел на 2-е место в лиге, уступая только Марку-Андре Флери из «Вегаса» (6).

С его статистикой можно ознакомиться здесь.