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    «Айлендерс» – «Тампа». Василевский отразил 36 бросков, сделал 4-й шатаут в сезоне и выиграл серию буллитов

    Теги Айлендерс Тампа-Бэй НХЛ Томас Грайсс Андрей Василевский Хоккей

    Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча против «Айлендерс» (1:0 Б). 

    Российский голкипер сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив все 36 бросков по своим воротам в основное время и в овертайме. Также он выиграл серию буллитов, отразив все 3 броска игроков «островитян». 

    Отметим, что его визави Томас Грайсс, отразивший 41 бросок, также записал в актив шатаут. Для него он стал 3-м в сезоне и 2-м подряд. 

    По количеству сухих матчей Василевский вышел на 2-е место в лиге, уступая только Марку-Андре Флери из «Вегаса» (6). 

    С его статистикой можно ознакомиться здесь

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