Вылет «Юве» из Кубка Италии, ничья «Ливерпуля» и разгром «Челси», «Барса» в полуфинале Кубка Испании и другие новости утра

1. В АПЛ «Ливерпуль» не смог в полной мере воспользоваться осечкой «Ман Сити» и сыграл вничью с «Лестером» (отрыв от «Сити» вырос до 5 очков), «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Уотфордом», а «Борнмут» растоптал «Челси» (4:0, самое крупное поражение «синих» в сезоне и откат на 5-е место).

2. Бомбические матчи в 1/4 финала Кубка Италии: «Ювентус» получил трешку от «Аталанты» (Дуван Сапата – просто космос) и вылетел из турнира, который брал четыре года подряд, а «Фиорентина» забила 7 мячей «Роме».

3. В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» разнесла «Севилью» (6:1) и вышла в полуфинал, несмотря на поражение в первой игре.

4. Трансферы. Хавбека «Боки» Вильмара Барриоса сняли с клубного автобуса, сообщив о переходе в «Зенит», хотя официального объявления еще не было. «Арсенал» арендовал у «Барсы» Дениса Суареса до конца сезона (или нет: «Барселона» удалила новость с сайта). «Зенит» официально предложил «Рубину» 10 млн евро за форварда Сердара Азмуна. Также питерцы хотели подписать защитника «Рубина» Егора Сорокина, но он отказался. Чешский «Млада-Болеслав» выкупил нападающего Николая Комличенко у «Краснодара».

5. В КХЛ «Северсталь» уступила «Локомотиву», «Трактор» проиграл «Витязю», забив в свои ворота.

6. Мария Шарапова снялась с турнира WTA в Петербурге из-за травмы плеча. Вера Звонарева вышла в четвертьфинал, обыграв Юлию Гергес, а Вероника Кудерметова выбыла.

7. В НХЛ Малкин стал четвертым среди россиян и в истории «Питтсбурга», кто сделал 600 голевых передач. Другие результаты – здесь.

8. Официальное заявление «ПСЖ» по Неймару: форвард пропустит до 10 недель, его не будут оперировать.

9. В НБА «Новый Орлеан» проиграл «Денверу», «Чикаго» победил «Майами». Остальные результаты – здесь.

10. На побережье Франции нашли сиденья из пропавшего самолета форварда «Кардиффа» Эмилиано Салы.

11. Евгений Пашутин стал новым главным тренером саратовского «Автодора».

12. В Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» из-за неуплаты начали снимать газон. Клуб заявил, что это плановые работы.

13. Сборная России по хоккею с мячом обыграла Финляндию (3:2) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в полуфинал.

14. Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров войдет в тренерский штаб Кержакова в юношеской сборной России.

15. Боксера Сергея Ковалева обвиняет в избиении модель Джейми Фронтц. Она требует компенсацию – 8 млн долларов.

16. Жена хавбека «Спартака» Дениса Глушакова требует делить совместно нажитое имущество пополам.

17. На Супербоуле-2019 впервые в истории выступят мужчины-чирлидеры.

Цитаты дня.

«Панарин должен поступить по-мужски и сказать «Коламбусу», чего хочет, а не прятаться за спину своего агента». Мнение журналиста Columbus Dispatch.

«Киберспорта не существует». Так считает президент Олимпийской конфедерации Германии.

«Чемпионат России на голову выше чемпионата Украины». Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий объяснил, почему приехал в РПЛ.