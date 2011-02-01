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    Россия потеряла 5 медалей в легкой атлетике: результаты Ухова, Школиной, Лысенко на топ-турнирах аннулированы

    Теги бег допинг сборная России сборная России жен Татьяна Лысенко (Белобородова) прыжки в высоту Люкман Адамс Иван Ухов Татьяна Фирова Светлана Школина CAS Легкая атлетика

    Российские легкоатлеты Иван Ухов, Светлана Школина, Люкман Адамс, Татьяна Фирова и Татьяна Лысенко будут лишены медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира из-за нарушения антидопинговых правил. 

    Прыгуны в высоту Иван Ухов и Светлана Школина будут лишены золота и бронзы соответственно, полученных в Лондоне-2012. Результат Школиной, показанный на чемпионате мира в 2013 году (золото), также будет аннулирован. 

    Прыгун тройным Люкман Адамс потеряет золото чемпионата мира 2014 года в помещении. 

    Бегунья Татьяна Фирова лишится бронзы ЧМ-2009 в эстафете 4 по 400 м. 

    Метательница молота Татьяна Лысенко будет лишена золота чемпионата мира 2013 года. 

    Также россияне получили дисквалификации. Ухов и Школина отстранены на четыре года с 1 февраля 2019 года.

    Фирова дисквалифицирована на 4 года с 9 июня 2016-го, Адамс – на 4 года с 31 января 2019-го. 

    Лысенко отстранена на 8 лет, начиная со 2 июля 2016 года (повторное нарушение антидопинговых правил). 

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