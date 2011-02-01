Россия потеряла 5 медалей в легкой атлетике: результаты Ухова, Школиной, Лысенко на топ-турнирах аннулированы

Российские легкоатлеты , Светлана Школина, Люкман Адамс, Татьяна Фирова и будут лишены медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира из-за нарушения антидопинговых правил.

Прыгуны в высоту Иван Ухов и будут лишены золота и бронзы соответственно, полученных в Лондоне-2012. Результат Школиной, показанный на чемпионате мира в 2013 году (золото), также будет аннулирован.

Прыгун тройным потеряет золото чемпионата мира 2014 года в помещении.

Бегунья Татьяна Фирова лишится бронзы ЧМ-2009 в эстафете 4 по 400 м.

Метательница молота будет лишена золота чемпионата мира 2013 года.

Также россияне получили дисквалификации. Ухов и Школина отстранены на четыре года с 1 февраля 2019 года.

Фирова дисквалифицирована на 4 года с 9 июня 2016-го, Адамс – на 4 года с 31 января 2019-го.

Лысенко отстранена на 8 лет, начиная со 2 июля 2016 года (повторное нарушение антидопинговых правил).