Россия потеряла 5 медалей в легкой атлетике: результаты Ухова, Школиной, Лысенко на топ-турнирах аннулированы

Российские легкоатлеты Иван Ухов, Светлана Школина, Люкман Адамс, Татьяна Фирова и Татьяна Лысенко будут лишены медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира из-за нарушения антидопинговых правил.
Прыгуны в высоту Иван Ухов и Светлана Школина будут лишены золота и бронзы соответственно, полученных в Лондоне-2012. Результат Школиной, показанный на чемпионате мира в 2013 году (золото), также будет аннулирован.
Прыгун тройным Люкман Адамс потеряет золото чемпионата мира 2014 года в помещении.
Бегунья Татьяна Фирова лишится бронзы ЧМ-2009 в эстафете 4 по 400 м.
Метательница молота Татьяна Лысенко будет лишена золота чемпионата мира 2013 года.
Также россияне получили дисквалификации. Ухов и Школина отстранены на четыре года с 1 февраля 2019 года.
Фирова дисквалифицирована на 4 года с 9 июня 2016-го, Адамс – на 4 года с 31 января 2019-го.
Лысенко отстранена на 8 лет, начиная со 2 июля 2016 года (повторное нарушение антидопинговых правил).