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    Елена Вяльбе: «Не могу запретить Губерниеву работать. Но мы постараемся оградить лыжников от его бесконечных интервью»

    Теги телевидение лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Лыжные виды

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, отвечая на вопросы болельщиков в инстаграме, рассказала о своем отношении к тому, что Дмитрий Губерниев будет комментировать чемпионат мира в Зеефельде.

    «Это его работа, он комментатор, и я не могу запретить ему работать, но множества интервью, как у биатлонистов, у нас не будет.

    Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву, сама вижу и понимаю. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым еще совсем недавно.

    Будем стараться, чтобы он работал с нами исключительно как спортивный комментатор. Постараемся оградить его от бесконечных интервью наших лыжников», – написала Вяльбе.

    «Вот это хорошо, это очень конструктивно… но не забывай, что все эти годы я общался с тобой и командой как комментатор Евровидения.

    Леночка, милая, я работаю комментатором и редко беру интервью, поэтому огради лыжников от глупости и забвения», – ответил ей Губерниев.

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