Елена Вяльбе: «Не могу запретить Губерниеву работать. Но мы постараемся оградить лыжников от его бесконечных интервью»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, отвечая на вопросы болельщиков в инстаграме, рассказала о своем отношении к тому, что будет комментировать чемпионат мира в Зеефельде.

«Это его работа, он комментатор, и я не могу запретить ему работать, но множества интервью, как у биатлонистов, у нас не будет.

Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву, сама вижу и понимаю. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым еще совсем недавно.

Будем стараться, чтобы он работал с нами исключительно как спортивный комментатор. Постараемся оградить его от бесконечных интервью наших лыжников», – написала Вяльбе.

«Вот это хорошо, это очень конструктивно… но не забывай, что все эти годы я общался с тобой и командой как комментатор Евровидения.

Леночка, милая, я работаю комментатором и редко беру интервью, поэтому огради лыжников от глупости и забвения», – ответил ей Губерниев.