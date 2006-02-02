«Зенит» подписал хавбека «Боки» Барриоса

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос перешел в .

Петербургский клуб заключил с 25-летним хавбеком контракт на 4,5 года.

Вечером 1 февраля новичок присоединился к «Зениту» на сборе в Испании, успешно пройдя медосмотр, и провел первую тренировку под руководством Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит от 13 до 16 миллионов евро. «Зенит» рассматривает Барриоса как замену Леандро Паредесу, который ушел в .

Колумбиец выступал за «Боку» с 2016 года. В текущем сезоне в чемпионата Аргентины он провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.