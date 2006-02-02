Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Зенит» подписал хавбека «Боки» Барриоса

    Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс трансферы фото Вильмар Барриос Футбол

    Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос перешел в «Зенит».

    Петербургский клуб заключил с 25-летним хавбеком контракт на 4,5 года.

    Вечером 1 февраля новичок присоединился к «Зениту» на сборе в Испании, успешно пройдя медосмотр, и провел первую тренировку под руководством Сергея Семака.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит от 13 до 16 миллионов евро. «Зенит» рассматривает Барриоса как замену Леандро Паредесу, который ушел в «ПСЖ».

    Колумбиец выступал за «Боку» с 2016 года. В текущем сезоне в чемпионата Аргентины он провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей