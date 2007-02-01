Дмитрий Чернышенко: «Буду настаивать, чтобы худший клуб был исключен из КХЛ. Сейчас это «Адмирал»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что будет настаивать на исключении одного из клубов по итогам нынешнего сезона.

«Есть управляющие органы, которые передо мной ставят задачи. Я приверженец того, чтобы исполнялось то, что указано в стратегии, поэтому после окончания сезона буду настаивать на том, чтобы худший клуб по данным нашего рейтинга был исключен из КХЛ. Сейчас худший клуб – .

Скоро мы подведем итоги. Всего в числе потенциально худших три клуба: «Северсталь», и «Адмирал», – сказал Чернышенко.

Напомним, что ранее из лиги были исключены «Югра», Лада», новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак».