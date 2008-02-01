Бен Аскрен: «Залезу Хабибу на спину и буду скандировать: «США!»

Боец UFC Бен Аскрен хочет подраться с в промежуточном весе.



«Америка против России – отличный сюжет еще со времен Холодной войны. Задумайтесь, как эта история продаст бой.



К тому моменту у нас будет Бен Аскрен с рекордом 20-0, который выйдет против Хабиба с рекордом 27-0. Чей-то ноль пропадет.

Я залезу ему на спину и буду скандировать: «США!» – сказал Аскрен.



Дэйна Уайт заявил, что UFC не станет вводить промежуточный дивизион. Бен Аскрен встретится с Робби Лоулером 2 марта.