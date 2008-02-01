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    Бен Аскрен: «Залезу Хабибу на спину и буду скандировать: «США!»

    Теги UFC Бен Аскрен Хабиб Нурмагомедов политика Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Бен Аскрен хочет подраться с Хабибом Нурмагомедовым в промежуточном весе.

    «Америка против России – отличный сюжет еще со времен Холодной войны. Задумайтесь, как эта история продаст бой.

    К тому моменту у нас будет Бен Аскрен с рекордом 20-0, который выйдет против Хабиба с рекордом 27-0. Чей-то ноль пропадет.

    Я залезу ему на спину и буду скандировать: «США!» – сказал Аскрен.

    Дэйна Уайт заявил, что UFC не станет вводить промежуточный дивизион. Бен Аскрен встретится с Робби Лоулером 2 марта.

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