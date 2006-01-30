Поражение «Ман Сити» и ничья «МЮ», «Спартак» выиграл турнир в Катаре, Паредес в «ПСЖ», Хабиба забанили на 9 месяцев и другие новости утра

1. «Спартак» в последнем матче разнес «Локо» (4:0) и выиграл Кубок «Матч Премьер». Красно-белые победили во всех трех играх на турнире, Олег Кононов и Леонид Федун остались довольны.

2. Атлетическая комиссия Невады вынесла вердикт: Хабиба отстранили от боев на 9 месяцев (могут сократить до 6, если он примет участие в социальной рекламе против буллинга, но это вряд ли случится) и оштрафовали на 500 тысяч долларов, Конор получил 6 месяцев и штраф 50 тысяч. Брат Хабиба Абубакар и спарринг-партнер Зубайра Тухугов забанены на год и оштрафованы на 25 тысяч долларов.

3. Трансферы. Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес наконец перешел в «ПСЖ». «Ростов» арендовал защитника питерцев Ивана Новосельцева до конца сезона. Пишут, что сам «Зенит» договорился о трансфере защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи за 16 млн евро, но «Спортинг» хочет 18 миллионов. «Ювентус» арендовал защитника Мартина Касереса у «Лацио» за 600 тысяч евро (да, в 2019-м на 600 тысяч евро еще можно кого-то арендовать).

4. В АПЛ огненно стартовал 24-й тур. «Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу», открыв счет через 24 секунды после стартового свистка, «МЮ» сыграл вничью с «Бернли» (команда впервые не победила при Сульшере), уступая 0:2 за 9 минут до конца. «Арсенал» победил «Кардифф» под дождем и догнал в таблице «Челси» (правда, у парней Сарри матч в запасе). Остальные результаты вечера – здесь.

5. В КХЛ «Автомобилист» в гостях обыграл «Ак Барс», «Магнитка» уступила СКА, «Салават» проиграл «Йокериту». Все результаты дня – здесь.

6. Кшиштоф Пентек забил два первых гола за «Милан» двумя первыми ударами в створ и заодно выбил «Наполи» из Кубка Италии.

7. В НХЛ 2 очка Панарина не спасли «Коламбус» в матче с «Баффало», Бобровский пропустил 5 шайб. Все результаты дня – здесь.

8. В товарищеских матчах ЦСКА победил датский «Нордшелланд», «Краснодар» сыграл вничью с китайским «Бейцзином».

9. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во 2-й круг турнира WTA в Санкт-Петербурге, обыграв в двух сетах Ализе Корне.

10. В НБА «Хьюстон» проиграл «Новому Орлеану», который проводил первую встречу после запроса Энтони Дэвиса об обмене (его уже оштрафовали за такую гласность). Все результаты дня – здесь.

11. 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник завершил карьеру.

12. Беды «Монако» с приходом Жардима не кончились: монегаски вылетели по пенальти от «Генгама» (это последняя команда лиги 1) в полуфинале Кубка французской лиги, несмотря на первый гол Александра Головина.

13. Депутат Госдумы и бывший бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.

14. «Валенсия» выбила «Хетафе» в четвертьфинале Кубка Испании.

15. Экс-первая ракетка мира Энди Маррей перенес операцию по эндопротезированию: ему поставили новый тазобедренный сустав.

16. Сборная Катара разгромила команду ОАЭ и впервые в истории вышла в финал Кубка Азии. Там ждет Япония – четырехкратный победитель турнира.

17. Российский лыжник Сергей Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить комментатора Дмитрия Губерниева в эфирах с ЧМ по лыжам.

Цитаты дня.

«Стараюсь брать пример с Мартена Фуркада. Он стабильный и симпатичный». Фигуристка Софья Самодурова в этом сезоне явно не смотрит биатлон.

«Выбор не одобряем, но спасибо за прицелы, оптику и другие вещи». Ультрас «Шахтера» прокомментировали переход Ракицкого в «Зенит».

«По всем показателям Шипулин был середнячком. Логинов – в какой-то степени уникум». Реплика 23-летнего тренера мужской сборной России по биатлону.