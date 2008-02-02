«Вашингтон» – «Калгари». Кузнецов забросил 10-ю шайбу в сезоне – победную на последней минуте

Форвард Евгений Кузнецов принес победу своей команде в матче с (4:3).

Россиянин отличился на последней минуте третьего периода, забросив 10-ю шайбу в сезоне. Также в его активе голевая передача и звание первой звезды встречи.

Всего Кузнецов провел на льду 24 минуты 36 секунд (личный рекорд в регулярках , 6:09 – в большинстве, полезность «0») и нанес 6 бросков в створ. Также он применил 2 силовых приема, заблокировал 1 бросок соперника и совершил 1 перехват.

Эффективность на вбрасываниях – 25% (выиграл 5 попыток из 20).

Со статистикой Кузнецова подробнее можно ознакомиться здесь.