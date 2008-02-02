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    «Вашингтон» – «Калгари». Кузнецов забросил 10-ю шайбу в сезоне – победную на последней минуте

    Теги Вашингтон Калгари НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

    Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов принес победу своей команде в матче с «Калгари» (4:3). 

    Россиянин отличился на последней минуте третьего периода, забросив 10-ю шайбу в сезоне. Также в его активе голевая передача и звание первой звезды встречи. 

    Всего Кузнецов провел на льду 24 минуты 36 секунд (личный рекорд в регулярках НХЛ, 6:09 – в большинстве, полезность «0») и нанес 6 бросков в створ. Также он применил 2 силовых приема, заблокировал 1 бросок соперника и совершил 1 перехват. 

    Эффективность на вбрасываниях – 25% (выиграл 5 попыток из 20). 

    Со статистикой Кузнецова подробнее можно ознакомиться здесь

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