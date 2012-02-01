CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд ( ) признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу спортивного суда.

В июле прошлого года пресс-служба Независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила, что 14 российских атлетов подозреваются в нарушении антидопинговх правил.

В число подозреваемых входили олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов, Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова (обе – бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все – метание молота), Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции) и Люкман Адамс (тройной прыжок).

Расследование в отношении 13 атлетов, за исключением Кирдяпкиной, было начато из-за упоминания их имен в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Дела россиян должны были быть рассмотрены в CAS.

На данный момент информации о том, кто из 14 спортсменов был оправдан, нет.