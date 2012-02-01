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    CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил

    Теги допинг сборная России сборная России жен Ксения Агафонова Люкман Адамс Иван Ухов Юлия Кондакова Татьяна Фирова Светлана Школина CAS Вера Ганеева Екатерина Галицкая Гульфия Агафонова ТАСС Легкая атлетика

    Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. 

    Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу спортивного суда. 

    В июле прошлого года пресс-служба Независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила, что 14 российских атлетов подозреваются в нарушении антидопинговх правил. 

    В число подозреваемых входили олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов, Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова (обе – бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все – метание молота), Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции) и Люкман Адамс (тройной прыжок).

    Расследование в отношении 13 атлетов, за исключением Кирдяпкиной, было начато из-за упоминания их имен в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Дела россиян должны были быть рассмотрены в CAS. 

    На данный момент информации о том, кто из 14 спортсменов был оправдан, нет. 

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