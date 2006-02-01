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    Следствие просит суд продлить арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Следствие по уголовному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о продлении ареста футболистам.
     
    «В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 апреля», – сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко

    Заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 6 февраля в 12:00.

    Напомним, Кокорин и Мамаев 8 октября поучаствовали в драках в Москве. Они содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». На данный момент срок ареста футболистов – до 8 февраля.

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