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    Барриос почти в «Зените», «Даллас» взял Порзингиса, Марсьяль продлил контракт с «МЮ» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Футбольные трансферы. В Англии Марсьяль продлил контракт с «МЮ» до 2024 года, а «Арсенал» подтвердил аренду Дениса Суареса у «Барселоны».

    «Блауграна», в свою очередь, окончательно оформила переход Тодибо и подписала молодого латераля Эмерсона с прицелом на лето.

    Российский рынок не остался в стороне. Вильмар Барриос из «Боки» прошел медосмотр для «Зенита». Нету, по всей видимости, уйдет из петербургского клуба в «Спортинг». Турецкий «Истанбул» объявил о переходе Кудряшова видео с песней «Калинка».

    2. В Кубке Испании «Реал» уверенно прошел «Жирону» благодаря результативному Бензема. В полуфинале «бланкос» могут сыграть с «Барселоной», но это зависит от жеребьевки, она начнется сегодня в 15:30 по московскому времени.

    3. «Лацио» по пенальти выбил «Интер» из Кубка Италии. Наингголан не реализовал решающий удар.

    4. В регулярном чемпионате НБА в матче лидеров Востока «Торонто» уступил «Милуоки» и другие результаты.

    5. Также в НБА близится трансферный дедлайн. Порзингис уже стал игроком «Далласа».

    6. В Евролиге «Химки» победили «Жальгирис», «Олимпиакос» проиграл «Барселоне».

    7. В КХЛ ЦСКА победил «Ак Барс», московское «Динамо» обыграло «Магнитку», СКА нанес поражение «Барысу», хотя Андрей Скабелка обратил внимание, что хоккей уже превращается в футбол.

    8. В НХЛ «Коламбус» уступил «Виннипегу», несмотря на 20-й гол Панарина в сезоне. Яковлев сыграл за «Нью-Джерси» впервые с декабря прошлого года и забросил 2-ю шайбу в лиге. Все результаты – здесь.

    9. Павлюченкова, Соболенко и Александрова вышли в 1/4 финала турнира WTA в Санкт-Петербурге.

    10. Мастер-класс с участием Немова и Хоркиной обошелся Мордовии в 3 миллиона рублей. Адекватные траты?

    Цитата. Агент Барриоса о лозунге «в цветах «Зенита» нет черного»: «Вильмар влюбит в себя Петербург своей игрой»

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