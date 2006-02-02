«Зенит» купил Азмуна у «Рубина»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун перешел в «Зенит».
Соглашение 24-летнего иранца с петербургским клубом рассчитано на 3,5 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока около 12 миллионов евро.
За пять с половиной сезонов в России Азмун провел 154 матча в составе «Рубина» и «Ростова», забив 42 гола.
Кроме того, на его счету 46 игр и 28 мячей в составе национальной сборной Ирана.
В нынешнем сезоне Азмун забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.
Сердар Азмун переходит в «Зенит»!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 1 февраля 2019 г.
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