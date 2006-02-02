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    «Зенит» купил Азмуна у «Рубина»

    Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия трансферы фото Сердар Азмун Футбол

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун перешел в «Зенит».

    Соглашение 24-летнего иранца с петербургским клубом рассчитано на 3,5 года. 

    Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока около 12 миллионов евро.

    За пять с половиной сезонов в России Азмун провел 154 матча в составе «Рубина» и «Ростова», забив 42 гола.

    Кроме того, на его счету 46 игр и 28 мячей в составе национальной сборной Ирана.

    В нынешнем сезоне Азмун забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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