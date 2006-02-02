«Зенит» купил Азмуна у «Рубина»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун перешел в .

Соглашение 24-летнего иранца с петербургским клубом рассчитано на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что заплатит за игрока около 12 миллионов евро.

За пять с половиной сезонов в России Азмун провел 154 матча в составе и «Ростова», забив 42 гола.

Кроме того, на его счету 46 игр и 28 мячей в составе национальной сборной Ирана.

В нынешнем сезоне Азмун забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.