Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Уткин – российским лыжникам: «Телевидение – не ваше дело. Козе ясно, что успех трансляций – это Губерниев»

    Теги Василий Уткин телевидение лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Тина Канделаки Лыжные виды

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что сборная России по лыжным гонкам против того, чтобы ЧМ-2019 комментировал Дмитрий Губерниев.

    «Запретить Губерниеву комментировать ЧМ по лыжам – это отличная тема. Она исходит от спортсменов, которые находятся на полном государственном обеспечении. То есть только бегай.

    Мало того (это не относится к нашим молодым лыжникам, но это часть пейзажа последних лет), если выяснится, что кто-то из них ел что-то не то, перепутал добавки или еще что – их жизнь не изменится. Ну, должность получат. Может, депутатское место.  Не дай бог, конечно.

    Что из этого следует? Ребятам, какими бы они ни были – славными, добрыми, честными, чистыми – абсолютно ВСЕ РАВНО, сколько народу посмотрит их чемпионат. Они же не в Швеции, не в Норвегии, не в Штатах, где спортсмен обязан сам искать спонсора, создавать ему публичность, и в этом залог успеха и зависимость от результата. У наших все есть. И вот им еще и комментатора подай.

    Между тем, козе ясно, что успех лыжных трансляций – это Губер. Это понимает даже Тина Канделаки, чего уж там.

    Так вот, спортсмены. Обсудите смазку. Продышитесь. И бегите за медалями. Телевидение – не ваше дело. Вы хотите и его еще поюзать; но вам хватит. Не дело комментатора выбирать состав на эстафету; не дело лыжника выбирать комментатора. Успех трансляций не менее важен, чем ваши медали. А в идеале это одно и то же. Просто у нас до идеала – ну, далеко», – написал Уткин.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться