Уткин – российским лыжникам: «Телевидение – не ваше дело. Козе ясно, что успех трансляций – это Губерниев»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что сборная России по лыжным гонкам против того, чтобы ЧМ-2019 комментировал .

«Запретить Губерниеву комментировать ЧМ по лыжам – это отличная тема. Она исходит от спортсменов, которые находятся на полном государственном обеспечении. То есть только бегай.

Мало того (это не относится к нашим молодым лыжникам, но это часть пейзажа последних лет), если выяснится, что кто-то из них ел что-то не то, перепутал добавки или еще что – их жизнь не изменится. Ну, должность получат. Может, депутатское место. Не дай бог, конечно.

Что из этого следует? Ребятам, какими бы они ни были – славными, добрыми, честными, чистыми – абсолютно ВСЕ РАВНО, сколько народу посмотрит их чемпионат. Они же не в Швеции, не в Норвегии, не в Штатах, где спортсмен обязан сам искать спонсора, создавать ему публичность, и в этом залог успеха и зависимость от результата. У наших все есть. И вот им еще и комментатора подай.

Между тем, козе ясно, что успех лыжных трансляций – это Губер. Это понимает даже , чего уж там.

Так вот, спортсмены. Обсудите смазку. Продышитесь. И бегите за медалями. Телевидение – не ваше дело. Вы хотите и его еще поюзать; но вам хватит. Не дело комментатора выбирать состав на эстафету; не дело лыжника выбирать комментатора. Успех трансляций не менее важен, чем ваши медали. А в идеале это одно и то же. Просто у нас до идеала – ну, далеко», – написал Уткин.