ВФЛА: «Обвинения в адрес Ухова и Школиной строятся исключительно на показаниях Родченкова»

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил.
«Эти 12 дисквалифицированных спортсменов можно разделить на две группы. Одна – это те, кто никогда не был замешен в какого-либо рода допинговых нарушениях.
Например, Ухов, Школина. И все обвинения в их адрес строятся исключительно на показаниях Григория Родченкова. Записи и таблицы, которые он представил, послужили, по мнению судей, достаточными основаниями для того, чтобы прийти к таким выводам.
А вот вторая группа – это Белобородова (Лысенко), Агафонова, Фирова, Юшков, Булгакова. Их дела объединили с повторными проверками.
Обвинения разные. Чья-то фамилия фигурировала в списке лиц на замену мочи в пробе. Кто-то такого-то числа сдавал допинг-пробы, а в система АДАМС их нет. У других пробы с чем-то, а в системе АДАМС они идут как чистые.
Чтобы говорить о деталях, надо внимательно изучить мотивы принятого решения. При этом на данном этапе спортсмену доказать свою правоту практически невозможно. Потому что тех проб уже нет.
Все строится на записях и переписке одного человека. Аргументированно защитить себя в этой ситуации очень сложно», – рассказала Иконникова.
CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил