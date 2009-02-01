ВФЛА: «Обвинения в адрес Ухова и Школиной строятся исключительно на показаниях Родченкова»

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) дисквалифицировать 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил.

«Эти 12 дисквалифицированных спортсменов можно разделить на две группы. Одна – это те, кто никогда не был замешен в какого-либо рода допинговых нарушениях.

Например, Ухов, Школина. И все обвинения в их адрес строятся исключительно на показаниях . Записи и таблицы, которые он представил, послужили, по мнению судей, достаточными основаниями для того, чтобы прийти к таким выводам.

А вот вторая группа – это Белобородова (Лысенко), Агафонова, Фирова, Юшков, Булгакова. Их дела объединили с повторными проверками.

Обвинения разные. Чья-то фамилия фигурировала в списке лиц на замену мочи в пробе. Кто-то такого-то числа сдавал допинг-пробы, а в система АДАМС их нет. У других пробы с чем-то, а в системе АДАМС они идут как чистые.

Чтобы говорить о деталях, надо внимательно изучить мотивы принятого решения. При этом на данном этапе спортсмену доказать свою правоту практически невозможно. Потому что тех проб уже нет.

Все строится на записях и переписке одного человека. Аргументированно защитить себя в этой ситуации очень сложно», – рассказала Иконникова.

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