Евролига. ЦСКА разгромил «Будучность», «Дарушафака» проиграла «Реалу»

Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА взял реванш у черногорской «Будучности» за поражение в матче первого круга.

Турецкая «Дарушафака» дома проиграла испанскому «Реалу».

Евролига

Регулярный чемпионат

21-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 18-3, Реал Испания – 17-4, ЦСКА Россия – 16-5, Анадолу Эфес Турция – 13-7, Барселона Испания – 12-9, Олимпиакос Греция – 12-9, Бавария Германия – 11-10, Милан Италия – 9-10, Баскония Испания – 9-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-12, Панатинаикос Греция – 8-12, Жальгирис Литва – 8-13, Химки Россия – 8-13, Гран-Канария Испания – 6-14, Будучность Черногория – 6-15, Дарушафака Турция – 3-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.