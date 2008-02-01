Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Евролига. ЦСКА разгромил «Будучность», «Дарушафака» проиграла «Реалу»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Панатинаикос Гербалайф Гран-Канария Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Будучность VOLI Дарушафака Баскетбол

    Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА взял реванш у черногорской «Будучности» за поражение в матче первого круга.

    Турецкая «Дарушафака» дома проиграла испанскому «Реалу».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    21-й тур

    ЦСКА Россия  –  Будучность VOLI Черногория 99:69 (28:20, 24:27, 20:14, 27:8)
    Дата проведения
    1 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА
    Де Коло (26 + 7 подборов + 7 передач), Хэкетт (17), Хайнс (11 + 7 передач), Курбанов (5), Питерс (2) – старт; Родригес (14), Антонов (7), Хантер (7), Клайберн (4), Ухов (2), Воронцевич (2), Боломбой (2).
    Будучность VOLI
    Коул (11), Белл (10), Барович (9), Э.Кларк (8), Джексон (7) – старт; Попович (9), Гордич (7), К.Кларк (5), Д.Николич (3), Сеад Шехович (0), Битадзе (0).

    Дарушафака Турция  –  Реал Испания 82:86 (16:23, 22:30, 21:19, 23:14)
    Дата проведения
    1 февраля, 20.15, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча
    Дарушафака
    Даглас (27), Эванс (18 + 12 подборов), Пейнерс (7), Байгюль (5), Эрик (4) – старт; Озмырзак (11), Кидд (3), Саваш (3), Оздемироглу (2), Акай (2), Диблер (0), Демир (0).
    Реал
    Рэндолф (15), Кампаццо (9), Козюр (5), Тэйлор (4), Тавареш (2 + 7 подборов) – старт; Томпкинс (15), Кэрролл (12), Препелич (10), Дек (6), Айон (5), Серхио Юль (3).

    Панатинаикос Греция  –  Анадолу Эфес Турция 16:12 (1 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча
    Панатинаикос
    Калатес (6), Вуюкас (4), Килпатрик (3), Томас (0), Папапетру (0).

    Гербалайф Гран-Канария Испания  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
    Дата проведения
    1 февраля, 23.00, «Гран-Канария Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 18-3, Реал Испания – 17-4, ЦСКА Россия – 16-5, Анадолу Эфес Турция – 13-7, Барселона Испания – 12-9, Олимпиакос Греция – 12-9, Бавария Германия – 11-10, Милан Италия – 9-10, Баскония Испания – 9-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-12, Панатинаикос Греция – 8-12, Жальгирис Литва – 8-13, Химки Россия – 8-13, Гран-Канария Испания – 6-14, Будучность Черногория – 6-15, Дарушафака Турция – 3-18.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей