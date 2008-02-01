Евролига. ЦСКА разгромил «Будучность», «Дарушафака» проиграла «Реалу»

Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА взял реванш у черногорской «Будучности» за поражение в матче первого круга.
Турецкая «Дарушафака» дома проиграла испанскому «Реалу».
Евролига
Регулярный чемпионат
21-й тур
- Дата проведения
- 1 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Де Коло (26 + 7 подборов + 7 передач), Хэкетт (17), Хайнс (11 + 7 передач), Курбанов (5), Питерс (2) – старт; Родригес (14), Антонов (7), Хантер (7), Клайберн (4), Ухов (2), Воронцевич (2), Боломбой (2).
- Дата проведения
- 1 февраля, 20.15, «Фольксваген Арена»
- Дарушафака
- Даглас (27), Эванс (18 + 12 подборов), Пейнерс (7), Байгюль (5), Эрик (4) – старт; Озмырзак (11), Кидд (3), Саваш (3), Оздемироглу (2), Акай (2), Диблер (0), Демир (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Фенербахче Турция – 18-3, Реал Испания – 17-4, ЦСКА Россия – 16-5, Анадолу Эфес Турция – 13-7, Барселона Испания – 12-9, Олимпиакос Греция – 12-9, Бавария Германия – 11-10, Милан Италия – 9-10, Баскония Испания – 9-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-12, Панатинаикос Греция – 8-12, Жальгирис Литва – 8-13, Химки Россия – 8-13, Гран-Канария Испания – 6-14, Будучность Черногория – 6-15, Дарушафака Турция – 3-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.