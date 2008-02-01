Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Защитник «Ростова» Ингасон перешел в ПАОК

    Теги Ростов премьер-лига Россия трансферы ПАОК высшая лига Греция видео Сверрир Ингасон Футбол

    Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон перешел в ПАОК.

    25-летний исландец подписал с греческим клубом контракт до 2022 года, зарплата игрока составит более 1 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

    За новую команду Ингасон будет выступать под 4-м номером.

    Сумма трансфера не сообщается, известно, что трансфер исландца станет для ПАОК вторым по цене после перехода Лео Жабы из «Ахмата» (около 5 миллионов евро).

    Ингасон выступал за «Ростов» с лета 2017 года после перехода из «Гранады» за 1,2 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться