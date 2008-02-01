Защитник «Ростова» Ингасон перешел в ПАОК

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон перешел в ПАОК.
25-летний исландец подписал с греческим клубом контракт до 2022 года, зарплата игрока составит более 1 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
За новую команду Ингасон будет выступать под 4-м номером.
Сумма трансфера не сообщается, известно, что трансфер исландца станет для ПАОК вторым по цене после перехода Лео Жабы из «Ахмата» (около 5 миллионов евро).
Ингасон выступал за «Ростов» с лета 2017 года после перехода из «Гранады» за 1,2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола.
Transfers are not over till #IngiIsHere #PAOK #DeadlineDay #TheFutureIsHere pic.twitter.com/AIYoTjtZJx— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 1 февраля 2019 г.