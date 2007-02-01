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    НХЛ. «Питтсбург» обменял Брассара и Шейэна во «Флориду» на Бьюгстэда и Макканна

    Теги переходы Питтсбург Флорида НХЛ Дерик Брассар Ник Бьюгстэд Райли Шейэн Джаред Макканн Хоккей

    «Питтсбург» и «Флорида» совершили двойной обмен игроками.

    Состав «пингвинов» пополнили форварды Ник Бьюгстэд и Джаред Макканн.

    В обратном направлении отправились нападающие Дерик Брассар и Райли Шейэн.

    «Пантеры» также получили три пика на драфте-2019 – один выбор во втором раунде и два – в четвертом.

    Контракт Бьюгстэда со средней зарплатой 4,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2020/21, соглашение Макканна со средней зарплатой 1,25 млн рассчитано до конца сезона-2019/20.

    31-летний Брассар в 40 матчах этого сезона набрал 15 (9+6) очков при полезности «-6». 27-летний Шейэн выбил 9 (7+2) очков в 49 играх при полезности «-7».

    На счету 26-летнего Бьюгстэда 12 (5+7) очков в 32 встречах при полезности «+2», 22-летний Макканн набрал 18 (8+10) баллов в 46 играх при полезности «-9».

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