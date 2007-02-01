НХЛ. «Питтсбург» обменял Брассара и Шейэна во «Флориду» на Бьюгстэда и Макканна

и «Флорида» совершили двойной обмен игроками.

Состав «пингвинов» пополнили форварды и Джаред Макканн.

В обратном направлении отправились нападающие и Райли Шейэн.

«Пантеры» также получили три пика на драфте-2019 – один выбор во втором раунде и два – в четвертом.

Контракт Бьюгстэда со средней зарплатой 4,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2020/21, соглашение Макканна со средней зарплатой 1,25 млн рассчитано до конца сезона-2019/20.

31-летний Брассар в 40 матчах этого сезона набрал 15 (9+6) очков при полезности «-6». 27-летний Шейэн выбил 9 (7+2) очков в 49 играх при полезности «-7».

На счету 26-летнего Бьюгстэда 12 (5+7) очков в 32 встречах при полезности «+2», 22-летний Макканн набрал 18 (8+10) баллов в 46 играх при полезности «-9».