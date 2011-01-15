Геннадий Орлов: «Лодыгин решил попробовать свои силы в чемпионшипе»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что вратарь «Зенита» намерен продолжить карьеру в английском чемпионшипе.

«По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов.

Летом у него заканчивается контракт с «Зенитом», и его вряд ли бы продлили, потому что ему трудно бороться за то, чтобы быть первым вратарем. В «Зените» есть вратарь сборной Лунев, он моложе.

Есть и . Поэтому Лодыгин не летит с «Зенитом» на сбор в Катаре», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Телеграм-канал «Ненобель» так прокомментировал информацию о том, что Лодыгин не полетел на первый сбор «Зенита»: «Агент вратаря утверждает, что у него есть предложение от . В «Зените» все надеются, что Лодыгин уйдет, потому что он слишком болезненно переносит конкуренцию».