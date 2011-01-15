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    Геннадий Орлов: «Лодыгин решил попробовать свои силы в чемпионшипе»

    Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия возможные трансферы Ноттингем Форест Геннадий Орлов чемпионшип Андрей Лунев Юрий Лодыгин Футбол

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин намерен продолжить карьеру в английском чемпионшипе.

    «По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов.

    Летом у него заканчивается контракт с «Зенитом», и его вряд ли бы продлили, потому что ему трудно бороться за то, чтобы быть первым вратарем. В «Зените» есть вратарь сборной Лунев, он моложе.

    Есть и Михаил Кержаков. Поэтому Лодыгин не летит с «Зенитом» на сбор в Катаре», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    Телеграм-канал «Ненобель» так прокомментировал информацию о том, что Лодыгин не полетел на первый сбор «Зенита»: «Агент вратаря утверждает, что у него есть предложение от «Ноттингем Форест». В «Зените» все надеются, что Лодыгин уйдет, потому что он слишком болезненно переносит конкуренцию».

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