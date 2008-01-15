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    «Челси» увеличил предложение по Паредесу до 35 млн евро

    Теги Зенит Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Леандро Паредес Футбол

    «Челси» рассчитывает подписать полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

    Лондонцы увеличили предложение по аргентинскому хавбеку до 35 миллионов евро, сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

    Сам Паредес согласовал с «Челси» контракт сроком до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» просит за футболиста 40 миллионов евро.

    В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

    «Зенит» купил Паредеса в 2017 году у «Ромы» за 23 миллиона евро. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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