«Челси» увеличил предложение по Паредесу до 35 млн евро

«Челси» рассчитывает подписать полузащитника Леандро Паредеса.

Лондонцы увеличили предложение по аргентинскому хавбеку до 35 миллионов евро, сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Сам Паредес согласовал с контракт сроком до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что просит за футболиста 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

«Зенит» купил Паредеса в 2017 году у «Ромы» за 23 миллиона евро. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.