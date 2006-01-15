Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Рэмзи в пятницу подпишет контракт с «Ювентусом». «Арсенал» готов продать игрока в январе за 20 млн евро

    Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Аарон Рэмзи Футбол

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи в ближайшее время официально оформит переход в «Ювентус».

    По информации Tuttosport, валлиец подпишет контракт с туринским клубом уже в пятницу, 18 января.

    Соглашение с Рэмзи будет рассчитано на 5 лет, его ежегодный оклад составит 7,5 миллиона евро. 

    Также сообщается, что «Ювентус» пытается договориться о переходе футболиста уже зимой, однако «Арсенал» просит за Рэмзи 20 миллионов евро.

    Туринцы намерены сбить цену или дождаться лета, тогда футболист перейдет бесплатно в качестве свободного агента.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться