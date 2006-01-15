Рэмзи в пятницу подпишет контракт с «Ювентусом». «Арсенал» готов продать игрока в январе за 20 млн евро

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи в ближайшее время официально оформит переход в .

По информации Tuttosport, валлиец подпишет контракт с туринским клубом уже в пятницу, 18 января.

Соглашение с Рэмзи будет рассчитано на 5 лет, его ежегодный оклад составит 7,5 миллиона евро.

Также сообщается, что «Ювентус» пытается договориться о переходе футболиста уже зимой, однако просит за Рэмзи 20 миллионов евро.

Туринцы намерены сбить цену или дождаться лета, тогда футболист перейдет бесплатно в качестве свободного агента.