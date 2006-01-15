Польский журналист: «Пентек на 95% окажется в «Милане» до конца недели»

«Милан» близок к покупке нападающего Кшиштофа Пентека.

Журналист Томаш Влодарчик сообщает: «Трансфер Пентека на 95 процентов состоится до конца этой недели».

По информации Weszlo, агенты поляка находятся в Италии и ведут переговоры о контракте футболиста с . Стоимость трансфера может составить 40-45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» провел переговоры с агентами Пентека.

Пентек забил в текущем сезоне серии А 13 голов в 19 матчах и уступает в гонке бомбардиров только Криштиану Роналду.

Его статистику можно изучить здесь.