Польский журналист: «Пентек на 95% окажется в «Милане» до конца недели»

«Милан» близок к покупке нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека.
Журналист Томаш Влодарчик сообщает: «Трансфер Пентека на 95 процентов состоится до конца этой недели».
По информации Weszlo, агенты поляка находятся в Италии и ведут переговоры о контракте футболиста с «Миланом». Стоимость трансфера может составить 40-45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» провел переговоры с агентами Пентека.
Пентек забил в текущем сезоне серии А 13 голов в 19 матчах и уступает в гонке бомбардиров только Криштиану Роналду.
Его статистику можно изучить здесь.