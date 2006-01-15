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    Польский журналист: «Пентек на 95% окажется в «Милане» до конца недели»

    Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Дженоа Кшиштоф Пентек Футбол

    «Милан» близок к покупке нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека.

    Журналист Томаш Влодарчик сообщает: «Трансфер Пентека на 95 процентов состоится до конца этой недели».

    По информации Weszlo, агенты поляка находятся в Италии и ведут переговоры о контракте футболиста с «Миланом». Стоимость трансфера может составить 40-45 миллионов евро. 

    Ранее сообщалось, что «Реал» провел переговоры с агентами Пентека. 

    Пентек забил в текущем сезоне серии А 13 голов в 19 матчах и уступает в гонке бомбардиров только Криштиану Роналду.

    Его статистику можно изучить здесь.

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