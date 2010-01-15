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    «Рубин» не будет играть на «Казань Арене» 4 месяца из-за ЧМ по рабочим профессиям

    Теги Рубин стадион Центральный Казань премьер-лига Россия Казань-Арена Футбол

    «Рубин» около четырех месяцев не сможет проводить матчи на «Казань-Арене».

    По информации «Бизнес Online», казанский клуб не будет играть на новой арене с июня по октябрь, так как объект будет использоваться для подготовки к чемпионату мира по рабочим профессиям WorldSkills, который пройдет в Казани с 21 по 27 августа.

    Ожидается, что «Рубин» будет проводить матчи на стадионе Центральный, а возвращение на «Казань-Арену» состоится в октябре. 

    Из-за возведения на арены конструкции для церемонии открытия WorldSkills, может пострадать газон. На его восстановление может потребоваться от 40 до 100 миллионов рублей.

    Кажется, «Рубину» опять придется съехать с «Казань Арены». На этот раз спорт вообще ни при чем

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